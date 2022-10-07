«Євробачення-2023» проведуть у британському Ліверпулі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пісенний конкурс «Євробачення» у травні 2023 року прийматиме британське місто Ліверпуль.
Про це повідомило видання ВВС.
Гранд-фінал пісенного конкурсу відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі в суботу, 13 травня, а півфінали проведуть 9 і 11 травня.
Мер Ліверпулю Джоан Андерсон привітала перемогу міста і зазначила, що підготовка до заходу починається вже зараз.
На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні.
Україна автоматично потрапить у гранд-фінал «Євробачення» разом із так званою великою пʼятіркою країн — Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, які підтримують захід фінансово та автоматично проходять у фінал.