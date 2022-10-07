The National: Володимир Зеленський та путін погодились відвідати саміт G20
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіс президента / Telegram
Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор путін погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії в листопаді.
Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс в ексклюзивному інтервʼю The National.
«Обидва погодилися [прибути]», — сказав посол, нагадавши, що «ситуація непроста через українсько-російську війну».
Ані українське, ані російське МЗС не відповіли на прохання The National підтвердити плани прибуття на саміт.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров зазначив, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалили.
- 27 квітня президент Володимир Зеленський переговорив телефоном із лідером Індонезії Джоко Відодо. Індонезія запросила українського президента на саміт G20, який запланований на 15—16 листопада 2022 року на Балі.