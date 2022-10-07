У Лимані знайшли тіла 60 загиблих, половину з них вже ідентифікували
- Автор:
- Олег Панфілович
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Анастасія Станко / hromadske
У деокупованому Лимані (Донецька область) правоохоронцям вже вдалося знайти тіла 60 загиблих.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
«УЛимані ми виявили 60 тіл загиблих, з них на сьогодні змогли ідентифікувати 31 людину. Цей процес триває», — заявив Монастирський. Міністр додав, що майже кожен десятий будинок у Лимані зруйнований вщент, а половину будинків суттєво пошкоджено, світла та тепла в місті немає.
Найгострішим питанням Монастирський назвав розмінування, оскільки забрудненість вибухонебезпечними предметами територій є серйозною перешкодою для відновлення діяльності всіх органів влади та життя людей у місті.
- Раніше повідомлялося, що в Лимані знайшли понад 50 поховань із цивільними.
- 4 жовтня над Лиманом підняли український прапор. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької ОВА повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах.