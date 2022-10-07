Працівники ДБР знайшли поблизу звільненого Лиману російські списки полонених та колаборантів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Державне бюро розслідувань
У селі Яцьківка під Лиманом працівники ДБР знайшли штаб окупантів, де росіяни зберігали важливу документацію.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
У приватному будинку виявили списки полонених та незаконно заарештованих людей. Також там були анкети колаборантів, які претендували на посади в окупованих підприємствах та організаціях.
Слідчі також забрали зі штабу окупантів мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку та зібрали свідчення місцевих мешканців про злочини росіян.
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