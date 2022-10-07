Київ розпочинає опалювальний сезон. Спочатку для лікарень і шкіл

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Київ у пʼятницю, 7 жовтня, розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери — столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально — за заявками їхніх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільно чи поки недоцільно вмикати тепло. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого — не витрачати дарма тепло.

Кличко зазначив, що більшість закладів соціальної інфраструктури мають індивідуальні теплові пункти, що дозволяють регулювати постачання тепла.

Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним.