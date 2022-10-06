Президент США Байден вирішив помилувати засуджених за зберігання маріхуани
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден 6 жовтня ухвалив рішення про помилування засуджених за всі попередні федеральні злочини, пов’язані зі зберіганням марихуани.
Про це пише Reuters.
«Є тисячі людей, які раніше були засуджені федеральним судом за зберігання марихуани, яким у результаті можуть відмовити в працевлаштуванні, житлі або можливості отримати освіту. Мої дії допоможуть полегшити побічні наслідки цих переконань», — заявив Байден.
Він доручив генеральному прокурору Мерріку Гарленду розробити «адміністративний процес» для видачі свідоцтв про помилування тим, хто має на це право.
Президент США також закликав губернаторів штатів наслідувати цей приклад.
«Подібно до того, як ніхто не повинен сидіти у федеральній в’язниці виключно через зберігання марихуани, ніхто також не повинен сидіти у місцевій в’язниці чи державній в’язниці з цієї причини», — сказав він.
Байден попросив федеральних чиновників переглянути класифікацію марихуани у федеральному законодавстві.
«Навіть якщо федеральне та державне регулювання марихуани змінюється, важливі обмеження щодо торгівлі, маркетингу та продажу неповнолітніми повинні залишатися в силі», — зазначив він.
«Занадто багато життів було перевернуто через наш невдалий підхід до марихуани. Настав час виправити ці помилки», — додав президент США.
А що в Україні?
- 7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Крім того, у МОЗ зазначили, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. 10 червня у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про використання канабісу в медичних, промислових і наукових цілях.
- 14 червня Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Його рекомендують ухвалити в першому читанні.
- Законопроєкт передбачає, що українським пацієнтам буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям — їх призначати. Бізнесу можна буде культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України. Науковці зможуть досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.
- Однак для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень і спеціальну ліцензію. Також треба буде укласти договір з випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території. Необхідно буде забезпечити доступ Нацполіції до своїх обʼєктів для відбору і дослідження зразків продукції.