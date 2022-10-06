Президент США Байден вирішив помилувати засуджених за зберігання маріхуани

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Президент США Джо Байден 6 жовтня ухвалив рішення про помилування засуджених за всі попередні федеральні злочини, пов’язані зі зберіганням марихуани.

Про це пише Reuters.

«Є тисячі людей, які раніше були засуджені федеральним судом за зберігання марихуани, яким у результаті можуть відмовити в працевлаштуванні, житлі або можливості отримати освіту. Мої дії допоможуть полегшити побічні наслідки цих переконань», — заявив Байден.

Він доручив генеральному прокурору Мерріку Гарленду розробити «адміністративний процес» для видачі свідоцтв про помилування тим, хто має на це право.

Президент США також закликав губернаторів штатів наслідувати цей приклад.

«Подібно до того, як ніхто не повинен сидіти у федеральній в’язниці виключно через зберігання марихуани, ніхто також не повинен сидіти у місцевій в’язниці чи державній в’язниці з цієї причини», — сказав він.

Байден попросив федеральних чиновників переглянути класифікацію марихуани у федеральному законодавстві.

«Навіть якщо федеральне та державне регулювання марихуани змінюється, важливі обмеження щодо торгівлі, маркетингу та продажу неповнолітніми повинні залишатися в силі», — зазначив він.

«Занадто багато життів було перевернуто через наш невдалий підхід до марихуани. Настав час виправити ці помилки», — додав президент США.

А що в Україні?