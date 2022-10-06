Twitter додав кнопку редагування для передплатників зі США

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Соцмережа Twitter 6 жовтня дозволила своїм передплатникам у США редагувати твіти. Раніше ця функція запрацювала також у Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Про це пише Reuters.

Користувачі платної версії Twitter Blue за $4,99 на місяць зможуть редагувати свої твіти «кілька разів» протягом 30 хвилин після публікації, повідомили в компанії.

Наразі вони уже користуються функцією, яка зберігає твіти до однієї хвилини, дозволяє переглянути твіт і «скасувати» його перед публікацією.

Відредаговані твіти матимуть спеціальну позначку, яка відображатиме час останнього редагування. Користувачі також зможуть натиснути мітку на відредагованому твіті, щоб переглянути його попередні версії.