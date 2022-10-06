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Зеленський: У разі ядерної війни путін не виживе

Автор:
Костя Андрейковець
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Володимир Зеленський впевнений, що світ ніколи не пробачить путіну застосування ядерної зброї, якщо той на це наважиться. Президент України додав, що сам путін не виживе за такого сценарію.

Про це він заявив під час виступу в Інституті Лоуї в Австралії.

«Мені здається, що директор росії [путін], їхній керівник, сам любить своє життя, і я думаю, що він розуміє: після застосування ядерної зброї він не зможе зберегти своє життя. Я у цьому впевнений», — заявив президент.