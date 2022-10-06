Зеленський: У разі ядерної війни путін не виживе
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Володимир Зеленський впевнений, що світ ніколи не пробачить путіну застосування ядерної зброї, якщо той на це наважиться. Президент України додав, що сам путін не виживе за такого сценарію.
Про це він заявив під час виступу в Інституті Лоуї в Австралії.
«Мені здається, що директор росії [путін], їхній керівник, сам любить своє життя, і я думаю, що він розуміє: після застосування ядерної зброї він не зможе зберегти своє життя. Я у цьому впевнений», — заявив президент.
- Після російського вторгнення в Україну путін, представники влади рф та пропагандисти неодноразово натякали, що росія може застосувати ядерну зброю. 21 вересня путін погрожував ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території, які росія хоче приєднати за «результатами» псевдореферендумів.
- США попередили рф про «руйнівні» наслідки та відповідь.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що ядерна загроза з боку російської федерації може стати реальністю, тому до неї слід ставитися серйозно.
- США посилили нагляд за ядерною зброєю рф, проте поки не бачать ознак підготовки до її застосування.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росія востаннє проводила ядерні випробування у 1990-хх. Тому зараз ніхто не знає, в якому стані ця зброя та як вона спрацює в разі застосування.