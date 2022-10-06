«Я був незручним главою НБУ». Шевченко прокоментував вручення йому підозри в розкраданнях в Укргазбанку
- Автор:
- Олег Панфілович
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Ексголова Національного банку Кирило Шевченко відкидає звинувачення у причетності до розкрадань в Укргазбанку протягом перебування на посаді голови правління цього банку.
Про це він написав у Facebook.
«Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовив серйозне погіршення проблем зі здоровʼям. Я не був зручним головою Національного банку», — заявив Шевченко.
Він додав, що інформація про оголошення підозри стала для нього неочікуваною. «Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями «виявлені факти» є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних і недоведених суджень. Я готовий відповідати за кожен свій підпис!» — наполягає Шевченко.
Ексголова Нацбанку наголошує, що протягом його правління всі фінансові операції Укргазбанку підтверджувалися як іноземними аудиторами, так і Державною аудиторською службою.
Також Шевченко звернув увагу, що справі, у якій йому вручили підозру — понад три з половиною роки, але весь цей час її так і не розслідували. «Проте сам факт справи періодично використовувався для репутаційних атак на мене. У такий спосіб мене намагалися, але безрезультативно, схилити до рішень, які я вважаю шкідливими для фінансової стабільності держави та загрозою для інституційної незалежності НБУ», — підкреслив колишній очільник Нацбанку.
Він зазначив, що «існують інші фактори, які прямо свідчать про позапроцесуальну природу такого переслідування», і наразі він займається формуванням власної правової позиції з цього питання.
- 4 жовтня Шевченко подав у відставку «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення.
- Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виводу 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років.
- Цього ж дня Верховна Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку.