Іспанія передала Україні позашляховики, карети швидкої допомоги та медзасоби

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Іспанія відправила в Україну вісім броньованих автівок, дві машини швидкої допомоги та пʼять тонн різних медичних товарів. Наразі вантаж прямує до Польщі, а звідти дістанеться України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Іспанії.

Найближчими днями іспанці відправлять ще 12 броньованих авто морем із порту Більбао.

«Це пріоритети, які Україна наразі має, і це те, чого вони від нас вимагають. Війна дуже жорстока, є багато поранених, і їм терміново потрібні медичні засоби», — сказала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Вона також зазначила, що з 1 листопада до Сарагоси, де проходять навчання українських військових, прибуде більше бійців ЗСУ. Також Роблес розповіла, що 7 жовтня відвідає столицю Арагони, де зустрінеться з українськими військовими та відвідає поранених, які лікуються у військовому госпіталі.