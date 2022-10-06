Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Нацбанку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За це рішення проголосували 263 депутати.
Про це повідомив нардеп «Голосу» Ярослав Железняк.
«Самого пана Шевченка не було, тому звільнення пройшло в турборежимі», — написав він.
Також нардеп повідомив, що Комітет з питань фінансової політики збереться сьогодні о 19:00, щоб розглянути призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ. Президент вже вніс кандидатуру Пишного до Ради.
У середині 2000-х років Пишний працював на вищих менеджерських посадах в Ощадбанку і в Укрексімбанку. З 2014 по 2019 рік він був керівником Ощадбанку, а з травня 2022 року є радником Сергія Наумова — голови правління цього банку.
- 4 жовтня Шевченко подав у відставку «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення.
- Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виводу 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років.