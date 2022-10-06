Дослідження: Росія знайшла новий спосіб непомітного поширення своєї дезінформації про війну. Для цього використовують Telegram

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Росія розробила ще один спосіб поширення своєї дезінформації про війну в Україні, використовуючи різні цифрові лазівки, які унеможливлюють відстеження джерела інформації. Для цього, зокрема, використовують Telegram.

Про це йдеться у дослідженні американської компанії Nisos, яка займається вивченням кіберзагроз, пише The Associated Press.

Акаунти, повʼязані з російськими державними ЗМІ, використали новий метод для поширення десятків відеороликів 18 різними мовами, не залишивши ознак, які б дозволили вирахувати джерело. Відео просувають кремлівські теорії змови, в яких Україна звинувачується в жертвах серед цивільного населення, а також твердження про те, що жителі територій, насильно анексованих росією, раді окупантам.

Англомовні версії російських пропагандистських відеороликів зараз поширюються в Twitter і на менш відомих платформах, популярних у американських консерваторів, у тому числі Gab і Truth Social, створених колишнім президентом Дональдом Трампом.

Росіяни винайшли спосіб поширювати відео, завантажуючи їх з Telegram. Цей месенджер стирає цифрові сліди, за якими можна визначити джерело поширення.

Потрапивши в Telegram, відео, яке було завантажено та розміщено на різних платформах, публікується без будь-яких ярликів або інших вказівок на те, що було зроблено російськими державними ЗМІ.