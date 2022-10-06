Україна починає продавати браслети з металу «Азовсталі»

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Платформа для збору коштів для України United24 запустила проєкт «Азовсталь. Символ незламності». У рамках першої частини ініціативи будуть продавати браслети, які виготовлені з останньої довоєнної партії металу заводу «Азовсталь».

Про це Офіс президента України повідомив 6 жовтня.

Кожен браслет виготовлений із 5 грамів сталі, яку виробили на прокатному стані 3600 комбінату «Азовсталь». Листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя. Увесь прибуток від продажу браслетів піде на закупівлю дронів для армії. Дизайн браслетів розробив ювелірний дім SOVA.

Через обмежений обсяг сталі перша партія браслетів налічує 10 тисяч штук. Вартість виробу — 1 500 грн. Придбати браслет можна тут або у мережі ювелірних магазинів SOVA. Доставка по Україні «Новою поштою» безкоштовна.