Міністр оборони показав мапу контрнаступу ЗСУ

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Міністр оборони Олексій Резніков опублікував у своєму Twitter мапу контрнаступу українських військ, на якій можна побачити хронологію звільнення територій Харківської та Херсонської областей.

«Осінній наступ української армії, день за днем. Поки «російський парламент» пʼяніє від марних спроб анексії, наші бійці продовжують йти вперед. Це найкраща відповідь на будь-які «референдуми», «укази», «договори» та пафосні промови», — написав Резніков.

До твіту він додав відео оновлень карти проєкту DeepState, який відслідковує бойові дії та зміни позицій військ рф. Фактично Резніков підтвердив правдивість даних мапи від DeepState.