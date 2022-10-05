У Лимані знайшли понад 50 поховань із цивільними
- Автор:
- Олег Панфілович
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Анастасія Станко / hromadske
У звільненому Лимані Донецької області знайшли понад 50 поховань із цивільними.
Про це повідомляє «Громадське».
Росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.
Один з мешканців, якого окупанти теж затримували та змушували до таких робіт, розповів виданню, що не всіх похованих людей ідентифікували. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.
Окупанти не забирали тіла навіть своїх військових. Так, в одній із хат жили росіяни та організували там медпункт. Коли вони відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили. На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані.
- 4 жовтня над Лиманом підняли український прапор. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької ОВА повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах.