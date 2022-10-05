«Енергоатом» вважає нікчемними «указ» путіна про передачу Запорізької АЕС під управління росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Держпідприємство «Енергоатом» вважає нікчемними, абсурдними та неадекватними «указ» путіна про передачу захопленої російськими військами Запорізької АЕС під управління рф, як і інші видані в росії «документи» щодо станції.
Про це йдеться в заяві ДП.
В «Енергоатомі» нагадали про указ Володимира Зеленського «про нікчемність актів, що порушують суверенітет і територіальну цілісність України», і заявили, що накази путіна «не породжують жодних юридичних наслідків».
«Запорізька АЕС продовжуватиме працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі», — заявили в «Енергоатомі».
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що на «Росатом» і атомну промисловість рф необхідно накласти санкції.
- 5 жовтня путін підписав «укази» про анексію чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, а також про передачу ЗАЕС під управління рф.
- За день до цього Володимир Зеленський визнав нікчемними укази путіна про визнання «незалежними» Криму та чотирьох окупованих областей України.