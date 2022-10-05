Путін видав «указ» про передачу Запорізької АЕС під управління росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент росії путін видав «указ» про передачу захопленої російськими військами Запорізької АЕС під управління рф.
Голова рф у цьому «указі» керувався анексією Запорізької області, тому станцію передають в управління новоствореної компанії «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», яку в «Енергоатомі» вже назвали нікчемною, як і саме рішення про її створення. Він наказав передати компанії все майно станції, а уряду — визначити на період до 1 січня 2028 року особливості нагляду за ядерними матеріалами й установками.
Працівникам станції тепер доведеться отримувати дозвіл на роботу від окупантів.
- 5 жовтня путін підписав «укази» про анексію чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.
- За день до цього Володимир Зеленський визнав нікчемними укази путіна про визнання «незалежними» Криму та чотирьох окупованих областей.