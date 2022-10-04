В Україні створили новий держорган — Національне військове меморіальне кладовище
- Автор:
- Софія Телішевська
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення нової державної установи – Національне військове меморіальне кладовище.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Архітектурний комплекс включатиме власне військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.
У двомісячний термін Міністерство ветеранів має забезпечити діяльність новоствореної установи. Будівництво, утримання та охорона території кладовища будуть за рахунок держбюджету. Також державним коштом покриватимуться витрати на поховання.
- Раніше Київська міськрада дозволила розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі столиці.
- 31 травня Рада проголосувала за законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища».