Голова Нацбанку подав у відставку
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Голова Національного банку Кирило Шевченко подав у відставку.
Про це він повідомив у Facebook.
«Друзі, в силу причин, пов`язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України», — заявив Шевченко. Він додав, що вже звернувся до президента з проханням прийняти його відставку.
Джерела «Бабеля» повідомляють, що наступником Шевченка на посаді може стати колишній голова Ощадбанку Андрій Пишний. Голосування Верховної Ради за відставку Шевченка може відбутися вже 7 жовтня.
- 1 липня 2020 року голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку. Причиною він назвав «систематичний політичний тиск». 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови Нацбанку.
- В Офісі президента заявили, що незалежність Нацбанку залишається пріоритетом для влади, про що неодноразово казав Зеленський.
- 16 липня того ж року фінансовий комітет Ради підтримав кандидатуру Кирила Шевченка, після чого Верховна Рада проголосувала за його призначення головою НБУ.