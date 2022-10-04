Голова Нацбанку подав у відставку

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Пресслужба Офісу президента України

Голова Національного банку Кирило Шевченко подав у відставку.

Про це він повідомив у Facebook.

«Друзі, в силу причин, пов`язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України», — заявив Шевченко. Він додав, що вже звернувся до президента з проханням прийняти його відставку.

Джерела «Бабеля» повідомляють, що наступником Шевченка на посаді може стати колишній голова Ощадбанку Андрій Пишний. Голосування Верховної Ради за відставку Шевченка може відбутися вже 7 жовтня.