Володимир Зеленський визнав нікчемними укази путіна про визнання «незалежності» низки регіонів України

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Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази путіна про визнання «незалежними» Криму, а також окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Відповідний указ № 687/2022 опублікований на сайті глави держави.

«Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента російської федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента російської федерації», — ідеться в документі.

В указі наголошується, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, суверенітет України поширюється на всю її територію.