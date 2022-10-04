Північна Корея знову здійснила запуск ракети. У Японії спрацювали сирени

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Північна Корея провела чергові ракетні випробування за останні кілька тижнів. Цього разу вона вперше за пʼять років запустила ракету над Японією, через що в країні спрацювали сирени.

Про це пише Reuters.

Ракета була запущена над східним узбережжям КНДР. Вона, імовірно, пролетіла над територією країни і впала в Тихий океан. Японія не використовувала жодних заходів оборони для знищення ракети.

За даними армії Південної Кореї, це, імовірно, була балістична ракета середньої дальності, запущена з північнокорейської провінції Джаган. Північна Корея використовувала цю провінцію для проведення кількох недавніх випробувань, зокрема кількох ракет, які, за її твердженням, були «гіперзвуковими».

Влада Японії попередила жителів про необхідність сховатися. На півночі Японії був тимчасово був припинений рух поїздів. Також у країні спрацювали сирени.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав дії Північної Кореї «варварськими» і заявив, що уряд продовжить збирати й аналізувати інформацію.