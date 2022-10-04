Північна Корея знову здійснила запуск ракети. У Японії спрацювали сирени
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Північна Корея провела чергові ракетні випробування за останні кілька тижнів. Цього разу вона вперше за пʼять років запустила ракету над Японією, через що в країні спрацювали сирени.
Про це пише Reuters.
Ракета була запущена над східним узбережжям КНДР. Вона, імовірно, пролетіла над територією країни і впала в Тихий океан. Японія не використовувала жодних заходів оборони для знищення ракети.
За даними армії Південної Кореї, це, імовірно, була балістична ракета середньої дальності, запущена з північнокорейської провінції Джаган. Північна Корея використовувала цю провінцію для проведення кількох недавніх випробувань, зокрема кількох ракет, які, за її твердженням, були «гіперзвуковими».
Влада Японії попередила жителів про необхідність сховатися. На півночі Японії був тимчасово був припинений рух поїздів. Також у країні спрацювали сирени.
Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав дії Північної Кореї «варварськими» і заявив, що уряд продовжить збирати й аналізувати інформацію.
- 17 серпня Північна Корея випустила дві крилаті ракети з міста Ончхон на західному узбережжі країни. Запуски відбулися через день після того, як Сеул і Вашингтон розпочали чотириденні спільні навчання в рамках підготовки до польових тренувань Ulchi Freedom Shield, які триватимуть із 22 серпня по 1 вересня.
- 22 серпня Південна Корея та США розпочали свої наймасштабніші військові навчання за останні роки. Таким чином там хочуть підготуватися до нових ракетних випробувань Північної Кореї.
- 25 вересня Північна Корея випустила одиночну балістичну ракету малої дальності у бік моря.