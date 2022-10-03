AP: Окупанти вкрали в України зерна на $530 мільйонів

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Росія від початку війни вивезла з України зерна не менш як на $530 мільйонів.

Про це йдеться в розслідуванні Associated Press.

Транспортуванням краденого зерна займаються структури російського мільярдера Віктора Рашнікова та державної «Обʼєдіньонной судостроітєльной корпораціі». Остання потрапила під санкції США.

Розслідувачі опрацювали супутникові знімки, документи про транспортування зерна, повідомлення в соцмережах, бесіди з фермерами та дані суднових транспондерів. Вони допомогли відстежити понад 50 рейсів із продовольством, які прибули до портів Туреччини, Сирії та Лівану.

Згадана «Обʼєдіньонная судостроітельная корпорація» через свою «дочку» Crane Marine Contractor купила три вантажні судна за кілька тижнів до війни. Вони здійснили щонайменше 18 рейсів між окупованим Кримом та портами Туреччини та Сирії. Основні судна, які перевозять крадене зерно — «Міхаіл Нєнашев», «Лаодикія», «Сурія» та «Фінікія».

Журналісти звертають увагу, що знімки та дані транспондерів свідчать: щоб приховати походження зерна, його можуть змішувати з російським у портах та перевантажувати з судна на судно прямо в море. Одним із одержувачів українського зерна може бути турецька влада. Згадані судна доставляли зерно з Криму до елеваторів, якими керує державна Турецька рада з зерна.

Агентство звернуло увагу, що для порівняння, за весь минулий рік Україна експортувала зерно на $12,5 мільярда.