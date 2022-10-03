Гендиректора ЗАЕС звільнили з російського полону

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Гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.

Про це повідомляє очільник МАГАТЕ Ґроссі.

«Він безпечно повернувся до своєї родини», — зазначив Ґроссі.

Нагадаємо, цього тижня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії відвідає Київ і Москву.