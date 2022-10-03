Техногігант Nvidia до кінця жовтня закриє офіс у росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американський виробник графічних процесорів та відеоадаптерів Nvidia до кінця жовтня закриє свій офіс у росії.
Про це пише Forbes.
В останній день вересня компанія повідомила співробітників про закриття офісу через «неможливість забезпечити їхню ефективну роботу».
До вторгнення військ росії в Україну в російському офісі Nvidia працювали понад 300 співробітників. Наразі в штаті 240 осіб, переважно інженери. Компанія пропонує їм продовжити роботу в інших країнах. З тими, хто відмовиться, Nvidia розірве контракт за згодою сторін із виплатою компенсацій.
- У березні 2022 року Nvidia припинила продаж свого обладнання в росії. У липні Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на програмне забезпечення для хмарного геймінгу.
- Вже у вересні США заборонили постачати росії та Китаю передові відеоприскорювачі від AMD і Nvidia. Йшлося про потужні чипи, які використовуються в суперкомп’ютерах для роботи зі складними програмами.