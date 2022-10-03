У «Дії» у тестовому режимі запустили державну програму «єОселя»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Міністерство оборони України
У застосунку «Дія» у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців «єОселя». Роботи щодо її технічного доопрацювання тривають.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Програма «єОселя» повноцінно запрацює у застосунку «Дія» у другій половині жовтня. Тоді подати заявку можна буде у декілька кліків.
Що таке «єОселя»?
Державна програма «єОселя» дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням терміном до 20 років.
У 2022 році учасниками програми зможуть стати:
- військові та правоохоронці;
- медики;
- працівники освіти;
- науковці.
А від початку 2023 року подати заявку у «єОселі» зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.
У цю програму уже інтегрувалися пʼять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк. Вони готові видавати перші кредити.
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