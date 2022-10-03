Суддя Верховного суду Богдан Львов пройшов поліграф через імовірне російське громадянство

Новини

Bogdan Lvov / Facebook

Заступник голови Верховного суду Богдан Львов пройшов поліграф через імовірну наявність у нього російського громадянства.

Про це він сам повідомив у Facebook 3 жовтня.

Дослідження він проходив у Всеукраїнській асоціації поліграфологів.

Він відповідав на такі запитання:

— «Паспорт громадянина росії коли-небудь у вас був?» — «Ні» — достовірна інформація;

— «Ви особисто паспорт громадянина росії отримували?» — «Ні» — достовірна інформація;

— «На території росії ви перебували у статусі громадянина росії?» — «Ні» — достовірна інформація;

— «Подвійне громадянство України та росії ви коли-небудь мали?» — «Ні» — достовірна інформація;

— «Коли-небудь громадянином росії ви ставали?» — «Ні» — достовірна інформація.

Львов повідомив, що повертається до виконання своїх обовʼязків.

30 вересня журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу Богдана Львова, підтвердив, що той має громадянство рф. Розслідувач переконаний, що суддя Львов мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що, зокрема, випливає з російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.