У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34
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- Софія Телішевська
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У звільненому від російських окупантів Лимані Донецької області знайшли уламки бомбардувальника армії рф Су-34.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Уламки російського бомбардувальника Су-34, RF-81852, знайдені в Лимані. Раніше вони не потрапляли до мережі, тому це +1 до підтверджених втрат росіян», — ідеться в повідомленні.
Наразі невідомо, коли саме та за яких обставин був збитий російський бомбардувальник.
- Росіяни окупували Лиман наприкінці травня 2022 року. Сьогодні, 2 жовтня, президент Володимир Зеленський оголосив, що ЗСУ повністю зачистили населений пункт від окупантів.