За час війни Україна провела 24 обміни полоненими

Новини

Getty Images / «Бабель»

Станом на 2 жовтня Україна повернула з російського полону 808 людей. Загалом провели вже 24 обміни полонених.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на початку повномасштабного російського вторгнення Кабмін створив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, який працює на базі Головного управління розвідки Міністерства оборони та обʼєднує в собі понад десять державних установ і організацій.

У цьому контексті заступниця міністра оборони нагадала контактні дані штабу, де родичі військовополонених та безвісти зниклих можуть отримати юридичну чи психологічну допомогу та інформацію.

Адреса приймальні — місто Київ, вулиця Спаська, 37.

Консультаційна лінія: +38 (095) 412 74 24, понеділок — пʼятниця, 10:00 — 16:00.

Запис на прийом за телефоном +38 (044) 425 12 09, понеділок — пʼятниця 09:00 — 17:00.