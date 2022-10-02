Конституційний суд росії схвалив анексію областей України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Конституційний суд росії схвалив документи про незаконну анексію Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Згідно з постановою українські Донецька і Луганська області нібито «увійшли до складу рф у статусі республік», а Запорізька і Херсонська області як «окремі субʼєкти зі своїми нинішніми назвами».
Також в окупованих регіонах вже призначили на вересень 2023 року «вибори до парламентів».
Наступний крок — ратифікація анексії в палатах федеральних зборів (державній думі та раді федерації).
- 30 вересня путін оголосив про «приєднання» до рф окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.
- Через це США, Канада і Велика Британія запровадили нові санкції проти росії. Єврорада також анонсувала санкції і засудила анексію.
- Україна запровадила санкції проти понад 3 600 росіян і російських компаній. Туди потрапили родичі путіна, а також російські пропагандисти, олігархи та колаборанти.
- Українська влада заявляла, що приєднання росією українських територій нічого не змінить — ЗСУ продовжать звільнювати окуповані землі.