Кількість загиблих на матчі в Індонезії зросла до 174 людей. Очевидці звинувачують поліцію

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Кількість загиблих на футбольному матчі в Маланзі (Індонезія) зросла до 174 людей. Постраждалими досі вважають понад 180 осіб.

Про це пише ВВС.

Наразі встановлено, що тиснява виникла після того, як поліція почала розганяти з поля фанатів клубу Arema, який програв у Persebaya Surabaya. У міру поширення паніки тисячі людей ринули до виходів зі стадіону «Канджурухан». Саме там більшість загиблих задихнулися.

Очевидці звинувачують у трагедії поліцію. Один із них розповів, що поліція «безперервно і швидко» стріляла газовими гранатами в натовп після того, як ситуація з фанатами стала напруженою.

Міжнародний союз футбольних асоціацій (FIFA) заявив, що стюарди чи поліція взагалі не повинні використовувати газ для стримування натовпу на матчах.

Триває розслідування. Індонезійська футбольна ліга на час розслідування припинила свою роботу.