Американський закон про ленд-ліз для України набув чинності
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Defence Visual Information Distribution Service
У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про ленд-ліз для України. Це дозволить більш ефективно надсилати зброю та здійснювати інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії — без бюрократичної тяганини.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
«Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить — більше зброї, різної та якісної», — написав він.
10 вересня міністр оборони України розповідав, що західні партнери ще формують модель ленд-лізу та узгоджують нюанси цієї військової програми. Обговорювалися різні моделі, зокрема звичайний кредит, як під час Другої світової війни для СРСР та Великої Британії, «проте для України, найімовірніше, буде інша модель».
- 7 квітня Сенат Сполучених Штатів одноголосно схвалив закон про ленд-ліз для України. 28 квітня Палата представників США ухвалила цей документ, а 9 травня його підписав президент США Джо Байден.
- 9 липня сплив дедлайн, коли президент США Джо Байден мав встановити процедуру до ленд-лізу. Згодом у Білому домі заявили, що наразі США зосереджені на наданні Україні безоплатної військової допомоги — треба використати виділені Конгресом $40 мільярдів, після цього запрацює ленд-ліз.