Politico: Заявка України на вступ до НАТО стала несподіванкою для США
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Заявка України на вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джо Байдена. Захід занепокоєний можливістю втягнення у війну з росією.
Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.
Кореспонденти видання напряму запитали у спікерки Палати представників Ненсі Пелосі про те, чи підтримує вона заявку України. Вона відмовилися це зробити, але зазначила, що підтримує надання Україні гарантій безпеки.
«Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо цю війну. Але я була б за те, щоб вони мали гарантії безпеки», — зазначила вона.
- У пʼятницю президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку про пришвидшений вступ України до НАТО. Рішення ухвалили за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони після того, як президент рф путін оголосив про анексію українських територій.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна провела низку консультацій з НАТО та ООН до подачі заявки про вступ до Альянсу.