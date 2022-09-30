Подоляк: Україна консультувалася з НАТО перед поданням заявки на вступ до Альянсу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Україна провела низку консультацій з НАТО й ООН до подачі заявки про вступ до Альянсу.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
«Попередні консультації дійсно відбувалися протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО», — сказав він.
Подоляк пояснив, що НАТО потребує України, оскільки ЗСУ мають унікальний досвід сучасної війни високої інтенсивності. Це дозволить блоку вийти на новий рівень розвитку, вважає Подоляк.
- У пʼятницю президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку про пришвидшений вступ України до НАТО.
- Рішення ухвалили за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони після того, як президент рф володимир путін оголосив про анексію українських територій.