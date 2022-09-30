Міноборони Литви підписало угоду про закупівлю дронів-камікадзе Warmate для ЗСУ
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Міністерство оборони Литви 30 вересня підписало договір із польською компанією WB Group на закупівлю дронів-камікадзе Warmate для України.
Про це пише Delfi.
Безпілотні системи Warmate закуплять у польської компанії WB Group і передадуть Україні. За словами заступника міністра Вілюса Семяшки, придбають два повні комплекти, які містять пускову установку та 37 літаючих боєприпасів. Ці дрони здатні знищувати танки та командні пункти.
Передачу узгодили з українською армією. Очікують, що ці системи надійдуть від виробників у жовтні-листопаді.
- У серпні стало відомо, що Литва придбає для України 27 дронів-камікадзе Warmate. Ще 10 дронів подарує польський виробник.
- Кампанію Legion of Boom започаткували до Дня Незалежності України. Литовці пожертвували на ЗСУ €1,545 мільйона.
- Дрони-камікадзе Warmate важать близько 5,7 кг, можуть діяти на відстані до 30 кілометрів і атакувати зі швидкістю 150 км/год.