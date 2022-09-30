Розслідувач Bellingcat підтвердив, що суддя Верховного суду України Львов має російське громадянство
- Автор:
- Софія Телішевська
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Bogdan Lvov / Facebook
Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, підтвердив, що високопосадовий український суддя має громадянство рф.
Грозєв виключив імовірність висоякісної підробки документу, у чому журналістів «Схем» запевняв сам Львов.
Розслідувач переконаний, що Львов суддя мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що, зокрема, випливає з російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.
- 15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 21 вересня Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира у російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.