Інститут вивчення війни: Війська білорусі навряд атакують Україну

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Білорусь навряд буде залучена до війни в Україні на боці рф, однак росія сподівається використати білоруські військові обʼєкти та інфраструктуру для підготовки нещодавно мобілізованих.

Про це ідеться у зведенні Інституту вивчення війни станом на ранок 30 вересня.

Імовірно, росія буде використовувати білоруські військові обʼєкти та інфраструктуру для утримання і потенційної підготовки нещодавно мобілізованих, але вкрай малоймовірно, що це є основним індикатором неминучого втручання білорусі у справи України від імені росії.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що немає жодних ознак того, що російські війська формують ударну групу для нападу на північну Україну, тож російські сили навряд будуть використовувати білорусь як стартовий майданчик для наземних атак на Україну.

«Ці повідомлення, найімовірніше, свідчать, що президент росії путін продовжує використовувати свої стосунки з президентом білорусі лукашенком, щоб використати білоруську землю для розвитку російського військового потенціалу», — додали аналітики.