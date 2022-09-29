Президент Зеленський скликає термінове засідання РНБО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський скликає на завтра, 30 вересня, термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомив його речник Сергій Никифоров.
«Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом», — написав він у Facebook.
Імовірно, це повʼязано з повідомленнями російських ЗМІ про те, що 30 вересня о 15:00 у кремлі путін оголосить про анексію окупованих Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей. Спікер путіна пєсков заявив, що президент рф дасть «обʼємний виступ» перед депутатами держдуми.
- Українська влада заявляла, що приєднання росією українських територій нічого не змінить — ЗСУ продовжать звільнювати окуповані землі.
- У Держдепі США заявили, що Україна може застосовувати американську зброю для ударів по окупованих територіях навіть після «референдумів».