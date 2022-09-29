Україна звільнила з полону росіян чотирьох морпіхів і двох цивільних

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Україна звільнила з російського полону ще шістьох українців, серед яких захисники Маріуполя.

«Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули шістьох наших людей — чотирьох морпіхів і двох цивільних. Офіцери — Олексій Булахов і Микола Костенко. Солдати — Людмила Герасименко та Іван Земляной. Цивільні — Вікторія Андруша та Яна Майборода», — повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він розповів, що Андрушу 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до росії, де утримували в Курському СІЗО.

Майборода опинилася в полоні через те, що в її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Військові ж брали участь у боях за Маріуполь.

Єрмак додав, що лише цього місяця Україна повернула з полону 235 людей.