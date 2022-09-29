Голова МЗС Гаавісто: Фінляндія від 30 вересня закриває кордон для росіян

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Уряд Фінляндії 29 вересня ухвалив рішення значно обмежити пасажирські перевезення на російсько-фінському кордоні. Рішення набуде чинності в пʼятницю, 30 вересня.

Про це повідомляє Yle.

Російські туристи більше не зможуть подорожувати до Фінляндії чи через Фінляндію в інші країни.

«Обмеження набудуть чинності завтра, у п’ятницю, і діятимуть до подальшого розпорядження. Принципове рішення спрямоване на те, щоб повністю запобігти російському туризму до Фінляндії та повʼязаному з ним транзиту через Фінляндію», — заявив міністр закордонних справ Пекка Гаавісто на пресконференції.

Уряд аргументує своє рішення тим, що туристичні подорожі росіян через фінський кордон ставлять під загрозу міжнародні відносини.

«Прикордонний орган бере до уваги цю загрозу, і на основі цього особі може бути відмовлено у вʼїзді або може бути прийнято негативне рішення щодо візової заяви», — зазначив голова фінського МЗС.

Однак існує список з приблизно десяти пунктів, на підставі яких росіяни зможуть потрапити до Фінляндії з туристичною візою — можна буде відвідати сімʼю або родичів, приїхати на вступний іспит до фінського навчального закладу або на робочу співбесіду.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен заявила, що в кожному конкретному випадку рішення буде індивідуальним. Під час розгляду будуть враховувати вразливе становище, у якому може перебувати росіянин, і керуватимуться обовʼязковими міжнародними правовими нормами.

На думку фінських урядовців, проблема полягає у тому, що сотні тисяч раніше виданих віз досі є дійсними.

Нове положення може анулювати візи, видані раніше Фінляндією, але не може анулювати документи, видані іншими країнами Шенгенської угоди. Натомість фінські прикодонники можуть не впустити людину до Фінляндії, якщо у неї є віза, видана іншою країною.