У кремлі анонсували на 30 вересня підписання «договорів» про анексію окупованих території України

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Росія анонсувала на пʼятницю, 30 вересня, підписання «договорів про вступ до складу рф нових територій» — тобто про анексію окупованих частин чотирьох українських областей.

Про це 29 вересня під час спілкування із журналістами заявив речник кремля дмитро пєсков.

Підписання «договорів» і звернення путіна заплановані на 15:00.

Наразі до Москви прибули колаборанти з окупованих територій — «на офіційну церемонію підписання».