В Україні зростає кількість госпіталізацій COVID-хворих. МОЗ закликає вакцинуватися
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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«Бабель»
В Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус до кінця вересня й на початку жовтня. МОЗ закликає людей якомога швидше вакцинуватися, оскільки всі препарати є в наявності.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону повідомив, що наразі МОЗ зафіксував зростання захворюваності в Україні на 20%.
В середньому за тиждень фіксується близько 40—45 тисяч випадків. Лише за минулий тиждень захворіло близько шести тисяч дітей.
«Ситуація є прогнозованою, вже два роки пандемії, ми маємо приблизно однакову періодичність. Поступово зростає кількість госпіталізацій, і зараз із 42 тисяч ліжок зайнято близько 7 тисяч», — зауважив Кузін.
Летальні випадки, як пояснює Кузін, не є частими, однак все одно фіксуються.
З початку пандемії в Україні вакцинувалися 16 млн людей, що становить близько 55% від тієї когорти, яка необхідна.
«Другу бустерну дозу станом на зараз зробили майже 31 тисяча українців, і насправді це дуже правильне рішення, оскільки друга бустерна доза захищає від важкого перебігу та ризику померти. Зараз є вакцини в наявності, тому я б закликав українців зробити щеплення максимально швидко», — зауважив Кузін.
- 19 вересня у МОЗ запевнили, що не будуть вводити загальнонаціональний карантин через зростання кількості хворих на коронавірус. Там зазначають, що регіони матимуть право самостійно вводити різні обмеження.