Президент підписав закон про повернення акцизу на пальне

Новини

Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо. Закон набуде чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів варто очікувати вже наприкінці вересня.

Відтак акцизи повернуться у розмірі:

бензин — €100 за тисячу літрів;

дизель — €100 за тисячу літрів;

біопаливо — €100 за тисячу літрів;

газ — €52 за тисячу літрів.

Податок на додану вартість для всіх видів залишається на рівні 7%. Також запроваджується нульовий акциз для палива на потреби Міноборони. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

До початку вторгнення акциз на бензин становив €213, а на дизель €140. У березні 2022 року на тлі зростання дефіциту Рада обнулила ці акцизи.