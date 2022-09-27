У Маріуполі росія може мобілізувати понад 10 тисяч чоловіків
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Понад 10 тисяч чоловіків ризикують бути мобілізованими в окупованому росією Маріуполі.
Про це на брифінгу повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.
«Якщо говорити про кількість людей — скільки у Маріуполі може потрапити до лав так званого війська російської федерації, або так званої днр, то це більш як 10 тисяч чоловіків, які сьогодні перебувають в небезпеці», — сказав мер.
Він зазначив, що з кожним днем виїхати з міста стає все складніше.
«Ми бачимо по статистиці, що, якщо ще тиждень тому виїжджало до України десь 80—120 людей на добу, то зараз, за минулу добу, виїхали з Маріуполя вісім людей. Тобто це свідчить про те, що Маріуполь закривають», — сказав Бойченко.
За його словами, люди, які залишаються безпосередньо в Маріуполі, потрапляють в небезпеку, тому що загарбники нікого жаліти не будуть.
«Вони сьогодні не жаліють своїх людей, як вони жалітимуть людей, яких вони вбивали з початку цієї війни. Вони ж зупинилися на порозі міста і потім почали артилерією, авіацією нищити місто. Тобто, вони направлять цих людей до мобілізації, а потім на фронт, і будуть використовувати їх як мʼясо. На жаль, це так уже відбувається», — констатував міський голова.
- У Маріуполі окупанти почали «мобілізовувати» людей. Рішення вони обґрунтовують тим, що Маріуполь «входитиме до складу» рф згідно з «результатами» псевдореферендуму.
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Вони триватимуть до 27 вересня.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.