Космічний апарат NASA успішно врізався в астероїд Діморф

Новини

Космічний корабель NASA успішно врізався в астероїд Діморф приблизно за 10,9 мільйона кілометрів від Землі — під час цього експерименту визначали, чи може удар трохи збити космічний камінь із курсу.

Про це повідомляє Bloomberg.

NASA запустило свій космічний корабель DART у листопаді 2021 року саме для того, щоб він зіткнувся з астероїдом розміром із футбольний стадіон на швидкості 22 526 кілометрів на годину. Ця місія є першою демонстрацією NASA ініціативи, яка спрямована на захист Землі від можливості небезпечного зіткнення з астероїдом.

Місія DART заявила, що вони потрапили в Діморф всього за 17 метрів від його центру. Якщо виміри покажуть, що курс астероїда хоч трохи змінився, космічне агентство визнає місію успішною.

Камера на борту космічного корабля зняла крупний план астероїда за кілька хвилин до краху. Окремий космічний корабель, запущений із DART перед зіткненням, теж зробив знімки зіткнення, NASA поділиться цими зображеннями найближчими днями. Космічні телескопи «Хаббл» і «Джеймс Вебб» теж спостерігали удар.

Діморф насправді є місячним астероїдом, що обертається навколо набагато більшого астероїда під назвою Дідім. Тепер, коли DART врізався в Діморф, астрономи на Землі найближчими тижнями спостерігатимуть за системою астероїдів за допомогою оптичних та радіолокаційних телескопів, щоб побачити, як космічний корабель змінив орбіту астероїда навколо Дідіма. Безпосередньо перед зіткненням орбіта Діморфа навколо Дідіма становила трохи менше ніж 12 годин. NASA очікує, що зіткнення DART може змінити орбіту на кілька хвилин.

Астероїд Діморф не рухається до нашої планети, але саме його обрали, щоб перевірити метод відхилення. Якщо в майбутньому буде помічено небезпечний астероїд, що прямує до Землі, можливо, NASA або якесь інше космічне агентство відправить космічний корабель, щоб протаранити його, як це зробив DART. Таке зіткнення може дати достатньо імпульсу, щоб трохи змінити траєкторію астероїда, аби згодом він благополучно пролетів повз Землю.