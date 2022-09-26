Жителі Куби підтримали легалізацію одностатевих шлюбів

Новини

Flo P / Unsplash

Жителі Куби проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів та дозвіл одностатевим парам всиновлювати дітей.

Про це пише The Guardian.

Легалізація є частиною нового сімейного кодексу, проєкт якого ухвалювався на референдумі. Зміни підтримали понад 66% жителів острова. Кодекс дозволить сурогатну вагітність, ширші права для бабусь і дідусів щодо онуків, захист літніх людей і заходи проти гендерного насильства.

Зазначається, що реформи зустріли надзвичайно сильний відкритий опір з боку зростаючого євангельського руху попри широку урядову кампанію на користь ухвалення нового сімейного кодексу. Головним лобістом змін стала Маріела Кастро, директор Національного центру статевої освіти, відома на Кубі захисниця прав одностатевих пар, яка є донькою колишнього президента країни Рауля Кастро і відповідно — племінницею його брата Фіделя.