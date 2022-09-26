Reuters: Члени Конгресу попередньо погодили виділення Україні $12 мільярдів

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Члени Конгресу попередньо узгодили виділення Україні $12 мільярдів допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення узгодили учасники переговорів щодо законопроєкту про тимчасові витрати до ухвалення держбюджету США. Конгрес має ухвалити цей законопроєкт 30 вересня.

2 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити $11,7 мільярда для військової та фінансової підтримки України. Запит на надзвичайне фінансування також включатиме $2 мільярди для «усунення впливу війни росії в Україні на постачання енергоресурсів до США».

Запит надійшов напередодні завершення 2022 фінансового року, 30 вересня. Конгрес ще не ухвалив держбюджет Штатів на 2023 рік. Очікується, що конгресмени можуть схвалити ці пропозиції Байдена, аби мати час для обговорення більш комплексного проєкту держбюджету.

Запити Білого дому також включатимуть $3,9 мільярда на фінансування боротьби зі спалахом вірусу мавпячої віспи та $6,5 мільярда на допомогу після стихійних лих.