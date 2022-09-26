Події 26 вересня: окупанти атакують південь дронами-камікадзе, а Україна поки що не планує додаткову мобілізацію

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі армія рф атакувала Одеську область дронами-камікадзе. Один дрон вдалося знищити, два влучили в обʼєкт військової інфраструктури — почалася масштабна пожежа і детонація боєприпасів, влада організувала евакуацію цивільного населення. Попередньо, постраждалих немає. Крім того, Запоріжжя знову зазнало ракетного удару: ушкодження отримали житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоровʼя, також постраждав гаражний кооператив. Там зайнялася пожежа, ушкоджено автомобілі.

Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському Харківської області. Влучили по обʼєкту цивільної інфраструктури. Є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновані два приватних будинки. Загинула 15-річна дівчина. Рятувальники продовжують працювати.

Війська росії останніми днями знизили кількість ракетних ударів по Україні, але частіше стали атакувати іранськими дронами-камікадзе. Від їхніх нападів потерпають Харківщина, Одещина та Миколаївщина. ЗСУ збивають їх усіма доступними методами, але вивчають найбільш ефективний.

У звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині оперативники Служби безпеки України виявили ще одну російську катівню. Катівня, яку росіяни називали «підвалом», була облаштована в приміщенні так званої народної міліції «лнр». Там вони тримали місцевих мешканців, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

У Новій Каховці було чути близько 10—12 вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомляють про ймовірні удари по мосту на Каховській ГЕС. Окупаційна адміністрація заявляє про роботу ППО і вибухи у небі.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засіданні ухвалили рішення щодо активних дій військових — «з метою подальшої деокупації території України». Також під час засідання учасники окремо обговорили застосування росією нових типів озброєння та намітили плани протидії цьому.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не планує оголошувати додаткову мобілізацію. «Ми вже створили резерви через систему Територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових», — запевнив радник глави ОПУ.

Литва надала Україні пів сотні одиниць бронетранспортерів M113. Вільнюс продовжить надалі підтримувати українських військових. Всі постачання техніки чи іншого озброєння Литва обговорює з союзниками з НАТО. Крім того, Міністерство оборони Бельгії надасть Україні великокаліберні кулемети M2HB, боєприпаси до них та спорядження для військових.

Естонія надасть Україні модульні госпіталі для посилення медичної інфраструктури регіонів, які постраждали від війни, а також долучиться до розвитку системи реабілітації.

Президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна може позбавити громадянства людей, які воюватимуть на боці росії в Україні. У невизнаному Придністровʼї проживає 200 тисяч людей з подвійним молдовсько-російським громадянством. На думку Санду, існує ризик, що декого з них мобілізує росія.