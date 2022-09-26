Суддя Верховного суду Львов стверджує, що довідка про отримання ним російського громадянства фейкова

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Bogdan Lvov / Facebook

Заступник голови Верховного суду Богдан Львов стверджує, що довідка про отримання ним російського громадянства, яку оприлюднили журналісти, фейкова. Там нібито не співпадають дати.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Як докази в «розслідуванні» наводяться різні документи та форми, нібито заповнені мною. У тому числі й форма, яку я прикріплюю до цього поста. А тепер — УВАГА! Подивіться на дату заповнення цієї форми: 26 жовтня 2012 року. І найцікавіше: форма саме такого зразка була затверджена в рф лише через місяць — 30 листопада 2012 року (наказ ФМС #391). А введена в дію взагалі 27 травня 2013 року. Тобто, простими словами: на момент нібито заповнення цієї форми, самої форми ще не існувало в природі», — каже Львов.

Він запевняє, що цей документ є підробкою, але «доволі якісною». Львов також не звинувачує журналістів у тому, що вони нібито створили підробку, а каже, що журналістам могли підробний документ «злити».

«Подібні атаки на суддів з використанням медіа та підроблених фактів я вважаю не просто неприпустимими, а такими, що несуть загрозу незалежності всієї судової гілки в цілому. Хтось вирішив, що може тиснути на суддів за допомогою журналістів. Так не буде. Мною ухвалено рішення з цього питання зробити звернення на імʼя президента Володимира Зеленського», — підкреслив суддя.