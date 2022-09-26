Bild: У МЗС Німеччини влаштували «спеціальний» прощальний обід для українського посла Мельника. Він закінчує свою каденцію

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Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen / Flickr

У Міністерстві закордонних справ Німеччини влаштували «спеціальний» прощальний обід для українського посла Андрія Мельника. Він завершує свою каденцію на цій посаді.

Про це пише Bild із посиланням на власні джерела.

Такі заходи є традиційними для послів іноземних держав, які завершують свою роботу у Німеччині. Однак для Мельника у німецькому МЗС влаштували винятковий прощальний обід. Зокрема, на відміну від більшості послів, з ним прощався не голова департаменту чи його заступник, а віцеміністр закордонних справ Тобіас Лінднер.

Джерела видання у відомстві розповіли, що Мельнику влаштували державне прощання, аби висловити «чітке визнання» МЗС Німеччини. Таке прощання відбувається «тільки у кількох виняткових випадках».

Під час прощання Мельник подякував Німеччині за підтримку, яку вона надає. Він зазначив, що не завжди «дотримувався форми». Але після повномасштабного вторгнення Україна опинилася «на межі краху», тому його таку поведінку слід трактувати як «крики про допомогу».

На початку травня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовлявся їхати до Києва через те, що незадовго до цього українська влада відмовилася приймати у столиці президента Франк-Вальтера Штайнмаєра. Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав Шольца «ображеною ліверною ковбасою».

А в червні Мельник послав «до біса» групу німецьких інтелектуалів, які закликали країни Заходу припинити військову підтримку Києва та якнайшвидше створити умови для переговорів.