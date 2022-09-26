Космічний апарат DART в ніч на 27 вересня спробує збити астероїд Діморф

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NASA / «Бабель»

Космічний апарат DART у ніч на вівторок, 27 вересня, спробує збити 160-метровий астероїд Діморф, який входить у подвійну систему Дідім і обертається навколо 780-метрового основного тіла. По суті, Діморф є своєрідним «Місяцем» Дідіму.

Як пише Space, зіткнення DART з астероїдом відбудеться о 02:14 за київським часом. NASA транслюватиме цю подію.

За планом 550-кілограмовий DART вріжеться в Діморф на швидкості 6,6 км на секунду, щоб змінити його траєкторію. У рамках місії вчені вперше в історії перевірять спосіб захисту Землі від астероїдів контрольованим тараном.